В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото)

Так, инцидент произошел 12 ноября в 18:44. В частности, ребенок застрял между сиденьем и спинкой кресла. Сначала высвободить мальчика пытались родители и администрация заведения, но эти попытки были неудачными.

Поэтому впоследствии на место происшествия приехали спасатели.

Работники ГСЧС с помощью специального инструмента вырезали ребенка и передали медикам. После осмотра мальчика вернули родителям.

В кинотеатре в Ивано-Франковске застрял мальчик (if.dsns.gov.ua)