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В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Ивано-Франковск в одном из развлекательных центров в кресле кинотеатра застрял школьник. Ребенка спасали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Так, инцидент произошел 12 ноября в 18:44. В частности, ребенок застрял между сиденьем и спинкой кресла. Сначала высвободить мальчика пытались родители и администрация заведения, но эти попытки были неудачными.

Поэтому впоследствии на место происшествия приехали спасатели.

Работники ГСЧС с помощью специального инструмента вырезали ребенка и передали медикам. После осмотра мальчика вернули родителям.

В кинотеатре в Ивано-Франковске застрял мальчик (if.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать, которая была на высоте 10 метров.

Также мы писали, что под Житомиром пенсионерка травмировалась и осталась в поле на 2 суток.

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кинотеатрспасатели