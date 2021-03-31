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В Ивано-Франковске появилась вакцина Pfizer: мэр города сделал заявление

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 31 марта 2021 17:14
В Ивано-Франковске появилась вакцина Pfizer: мэр города сделал заявление Мэр Ивано-Франквска заявил о вакцине Pfizer в городе (Фото: facebook.com/Руслан Марценків, Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в частных клиниках города уже появилась вакцина Pfizer и за деньги уже начали вакцинировать людей.

Такое заявление он сделал в эфире "4 канала".

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что это Pfizer. Не понимаю, почему в государстве до сих пор ее нет", - заявил Марцинкив журналистам.

На вопрос о том, где частные медицинские клиники могли взять эту дорогую вакцину, мэр ответил, что в городе живут очень предприимчивые люди.

"У нас народ очень предприимчивый. По-моему, одна доза стоит 800 или 1000 гривен. Не буду утверждать точно, но знаю, что такие факты есть", - сообщил глава Ивано-Франковска.

Кроме того, Руслан Марцинкив высказал предположение, что подобные услуги не единичные, и есть не только в Ивано-Франковске, но и в других городах Украины.

"Такая услуга (вакцинация от COVID-19), думаю, есть уже в частных клиниках по всей Украине", - резюмировал мэр города.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе есть вакцина Pfizer

Через некоторое время мэр Ивано-Франковска написал на своей странице в Facebook, что оговорился.

"Информация о вакцине Pfizer не соответствует действительности. Я оговорился в эфире 4 канала", - написал Марцинкив.

Напомним, ранее мы писали о том, что официально вакцины Pfizer в Украину еще не поступали и Ляшко назвал дату первой поставки.

А также рассказывали о том, какие вакцины от коронавируса планируют использовать в Украине и когда они прибудут.

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