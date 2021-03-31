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В Івано-Франківську з'явилася вакцина Pfizer: мер міста зробив заяву

Новость на русском → Івано-Франківськ, Середа 31 березня 2021 17:14
В Івано-Франківську з'явилася вакцина Pfizer: мер міста зробив заяву Мер Івано-Франквска заявив про вакцину Pfizer в місті (Фото: facebook.com/Руслан Марценків, Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в приватних клініках міста вже з'явилася вакцина Pfizer і за гроші вже почали вакцинувати людей.

Таку заяву він зробив в ефірі місцевого телеканалу "4 канал".

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що це Pfizer. Не розумію, чому в державі досі її немає", - заявив Марцінків журналістам.

На питання про те, де приватні медичні клініки могли взяти цю дорогу вакцину, мер відповів, що в місті живуть дуже заповзятливі люди.

"У нас народ дуже заповзятливий. По-моєму, одна доза коштує 800 чи 1000 гривень. Не буду стверджувати точно, але знаю, що такі факти є", - повідомив глава Івано-Франківська.

Крім того, Руслан Марцінків висловив припущення, що подібні послуги не поодинокі, і є не тільки в Івано-Франківську, але й в інших містах України.

"Така послуга (вакцинація від COVID-19), думаю, є вже в приватних клініках по всій Україні", - резюмував мер міста.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті є вакцина Pfizer

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що офіційно вакцини Pfizer в Україну ще не надходили й Ляшко назвав дату першої поставки.

А також розповідали про те, які вакцини від коронавірусу планують використовувати в Україні та коли вони прибудуть.

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