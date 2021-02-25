Ивано-Франковск на карантине: какая ситуация на дорогах и блокпостах сегодня (фото)

Ивано-Франковск из-за вспышки коронавируса попал в "красную" зону карантина. С понедельника были усилены карантинные ограничения, но с 26 февраля начнут действовать более строгие запреты.
Как обстоит ситуация на блокпостах в Ивано-Франковской области, рассказали в пресс-службе МВД.
Вокруг области выставлены блокпосты и для обеспечения карантинных мероприятий было привлечено более 150 нацгвардейцев воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения. На Прикарпатье уже установили 16 блокпостов, из которых 5 работает круглосуточно.
На блокпостах проверяют документы граждан, проводят температурный скрининг и проводят опрос о наличие респираторных симптомов.
На пунктах будут дежурить бригады экстренной медицинской помощи, работники Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При обнаружении симптомов острых респираторных заболеваний, повышенной температуры тела – будут рекомендовать обратиться за помощью к медикам.
"Красная" зона в Ивано-Франковске
Какие запреты действуют в "красной" зоне:
Что будет с транспортом в Ивано-Франковске и области
Разрешено передвигаться только личным транспортом, в котором может находиться до 5 человек, не включая детей до 14 лет. Также разрешены перевозки служебным или арендованным транспортом предприятий, учреждений – при условии соблюдения количества пассажиров по количеству сидений и масочного режима.
С 26 февраля до 12 марта Укрзализныця останавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область. Транзитным поездам будет запрещено забирать пассажиров и высаживать на станциях в Ивано-Франквске и области.
Межобластное автобусное сообщение будет прекращено до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Как будет работать Буковель
Горнолыжный курорт Буковель планирует продолжить свою работу во время локдауна в области. Будут работать гостиницы и трассы. Кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос и адресную доставку. Массовые мероприятия и концерты отменены. На территории курорта – обязательный масочный режим.
Напомним, ранее мы писали о том, что в курортном Буковеле - массовое скопление туристов