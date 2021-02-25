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Ивано-Франковск на карантине: какая ситуация на дорогах и блокпостах сегодня (фото)

Автор: Анна Шиканова

Ивано-Франковск из-за вспышки коронавируса попал в "красную" зону карантина. С понедельника были усилены карантинные ограничения, но с 26 февраля начнут действовать более строгие запреты.

Как обстоит ситуация на блокпостах в Ивано-Франковской области, рассказали в пресс-службе МВД.

Вокруг области выставлены блокпосты и для обеспечения карантинных мероприятий было привлечено более 150 нацгвардейцев воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения. На Прикарпатье уже установили 16 блокпостов, из которых 5 работает круглосуточно.

На блокпостах проверяют документы граждан, проводят температурный скрининг и проводят опрос о наличие респираторных симптомов.

На пунктах будут дежурить бригады экстренной медицинской помощи, работники Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При обнаружении симптомов острых респираторных заболеваний, повышенной температуры тела – будут рекомендовать обратиться за помощью к медикам.

"Красная" зона в Ивано-Франковске

Какие запреты действуют в "красной" зоне:

  • Запрещена работа общественного транспорта
  • Закрываются заведения образования
  • Запрещена работа заведений в сфере культуры, кинотеатры
  • Запрещена деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов
  • Запрещено посещение заведений торгового и бытового обслуживания населения
  • Запрещена работа гостиниц, хостелов и туристических баз
  • Запрещена работа спортзалов, фитнесс-центров и бассейнов

Что будет с транспортом в Ивано-Франковске и области

Разрешено передвигаться только личным транспортом, в котором может находиться до 5 человек, не включая детей до 14 лет. Также разрешены перевозки служебным или арендованным транспортом предприятий, учреждений – при условии соблюдения количества пассажиров по количеству сидений и масочного режима.

С 26 февраля до 12 марта Укрзализныця останавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область. Транзитным поездам будет запрещено забирать пассажиров и высаживать на станциях в Ивано-Франквске и области.

Межобластное автобусное сообщение будет прекращено до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Как будет работать Буковель

Горнолыжный курорт Буковель планирует продолжить свою работу во время локдауна в области. Будут работать гостиницы и трассы. Кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос и адресную доставку. Массовые мероприятия и концерты отменены. На территории курорта – обязательный масочный режим.

Напомним, ранее мы писали о том, что в курортном Буковеле - массовое скопление туристов

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Новости Украины Ивано-ФранковскКарантинбуковель
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