Івано-Франківськ на карантині: яка ситуація на дорогах і блокпостах сьогодні (фото)

Навколо області виставлені блок-пости й для забезпечення карантинних заходів було залучено понад 150 нацгвардійців військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об'єднання. На Прикарпатті вже встановили 16 блок-постів, з яких 5 працює цілодобово.

На блок-постах перевіряють документи громадян, проводять температурний скринінг і проводять опитування про наявність респіраторних симптомів.

На пунктах чергуватимуть бригади екстреної медичної допомоги, працівники Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. При виявленні симптомів гострих респіраторних захворювань, підвищеної температури тіла – будуть рекомендувати звернутися за допомогою до медиків.

"Червона" зона в Івано-Франківську

Які заборони діють в "червоній" зоні:

Заборонена робота громадського транспорту

Закриваються заклади освіти

Заборонена робота закладів у сфері культури, кінотеатри

Заборонена діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів

Заборонено відвідування закладів торговельного та побутового обслуговування населення

Заборонена робота готелів, хостелів та туристичних баз

Заборонена робота спортзалів, фітнес-центрів і басейнів

Що буде з транспортом в Івано-Франківську та області

Дозволено пересуватися тільки особистим транспортом, в якому може знаходитися до 5 осіб, не враховуючи дітей до 14 років Також дозволено перевезення службовим або орендованим транспортом підприємств, установ, за умови дотримання кількості пасажирів за кількістю сидінь і масочного режиму.

З 26 лютого до 12 березня Укрзалізниця припиняє продаж квитків в Івано-Франківську область. Транзитним поїздам буде заборонено забирати пасажирів і висаджувати на станціях в Івано-Франківську та області.

Міжобласне автобусне повідомлення буде припинено до поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Як буде працювати Буковель

Гірськолижний курорт Буковель планує продовжити свою роботу під час локдауну в області. Будуть працювати готелі та траси. Кафе, бари та ресторани будуть працювати тільки на винос і адресну доставку. Масові заходи та концерти скасовані. На території курорту – обов'язковий масковий режим.