В Івано-Франківську у спортзалі принизили осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацію: деталі скандалу

Що не так зі спортзалом в Івано-Франківську

У мережі з'явилося фото таблички, яку розмістили в одному зі спортивних залів міста. У ній йдеться про категорії людей, які можуть не прибирати за собою спортивний інвентар.

"Спортивний інвентар дозволяється не прибирати вагітним жінкам, а також особам з нетрадиційною сексуальною орієнтацією", - йдеться в попередженні.

У правозахисній організації ЛГБТ-спільноти "KyivPride" відреагували на подібні висловлювання. Представники переконують, що це гомофобне твердження, яке не повинне звучати в цивілізованому суспільстві.

Скандальна табличка у спортивному залі (фото: instagram.com/kyivpride)

"По-перше, сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є гомофобним, бо гомосексуальність цілком традиційна сексуальність. По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність", - пояснюють правозахисники.

На вимогу зняти табличку з дверей спортзалу власники сказали, що можуть самі встановлювати правила на своїй території.

"Ми не бачимо у нашій табличці нічого принизливого… До того ж у своєму клубі ми самі встановлюємо правила", - йдеться у відповіді спортзалу.

Реакції соціальних мереж

Користувачі соцмереж розділилися на два табори: ті, хто пристали на бік "KyivPride", та ті, хто підтримали власників залу.