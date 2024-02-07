В Ивано-Франковской области избили маму с 6-летним ребенком, потому что она якобы "наводчица ТЦК"

В селе Космач, что в Ивано-Франковской области, толпа разъяренных людей избили женщину с 6-летним ребенком, потому что подумали, что она является наводчицей военкомата и сдаст в ТЦК информацию о местных мужчинах. Накануне в местной группе была распространена информация, что в их поселение должно приехать какой-то человек именно с этой целью.

Что известно об инциденте

"В результате конфликта в Косовском районе пострадали три человека, среди них - несовершеннолетняя: полиция выясняет обстоятельства инцидента. 6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач. На место немедленно выехали руководство областной, районной полиции и полиции и следственно-оперативная группа", - заявляют в полиции.

Полицейские выяснили, что около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу.

Правоохранители провели с жителями разъяснительные беседы и люди разошлись.

Что говорит потерпевшая женщина

Пострадавшая Иванна Ванджурак в результате конфликта получила сотрясение мозга, а у ее дочери ушиб носа.

"Я ехала на Новую почту в Космач, со мной в машине находилась моя дочь, которой 6 лет. В самом центре возле заправки меня остановила толпа разъяренных женщин. Некоторые лица были в большом состоянии алкогольного опьянения, у них были в руках дубинки, биты, разные железные металлические штуки", - рассказывает женщина.

Иванна объяснила людям, что проживает в соседнем селе, сейчас едет за посылкой на почту. Женщину попросили показать телефон, чтобы проверить, нет ли там подозрительной информации или фото. После этого ей разрешили проехать дальше. Но она снова встретилась с толпой уже на обратной дороге.

"Я смотрю, как все эти люди просто едут на мою машину, я успела запереть дверь, и открыла окно. Несколько человек начали меня снова спрашивать, кто я такая, что я точно не местная, потому, что они меня не знают, и что я наводчица военкома. Что я приехала к ним в деревню сдавать их и сдавать их мужчин", - делится пострадавшая.

По словам женщины, конфликт сопровождался криками, угрозами и нецензурной лексикой.

"И тут начался весь ад: они начали бить машину, хотели ее перевернуть. Начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины, они хотели всеми способами вытащить меня из машины. Я начала кричать, что в машине ребенок. Надеялась на хоть какую-нибудь человечность", - пишет Ванджурак.

Женщина и ребенок получили значительные травмы (фото: Facebook/Иваночка Ванджурак)

Она отметила, что одна женщина запихнула биту в окно и ударила в голову ребенка. Другая женщина в то время держала Ванджурак за волосы, потому она не смогла защитить дочь.

После этого к машине подбежали две знакомые пострадавшей женщины. Одна взяла ребенка на руки и принялась прикрывать собой, другая помогала Ванджурак выбраться из машины.

Конфликт длился 15-20 минут и закончился только после того, как один мужчина закричал: "Идите сюда, это не та машина, которая нам нужна была, мы перепутали". Тогда толпа бросилась на другой автомобиль.

Пострадавшая отметила, что сейчас распространяют ложную информацию, что она якобы была пьяна. Но она проходила в больнице и в отделении Алкотестер и результаты показали, что женщина была трезвая.