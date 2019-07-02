Ивана Купала 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Ивана Купала 2019 приходится с 6 на 7 июля, в ночь с субботы на воскресенье. Традиции украинцев на это праздник очень богатые. Кроме того, существует множество интересных примет. Что категорически нельзя делать в этот день, а что - можно, что нужно сделать, чтобы быть счастливым - читайте в материале Styler.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Согласно поверьям, в эту ночь просыпается вся лесная нечисть, поэтому много что было запрещено делать в эти даты. Наши предки старались не спать в ночь накануне праздника. Считается, что ночью в дом могут пожаловать домовые, водяные, русалки, леший и прочая нечисть. Кроме того перед Ивана Купала дом обвешивали всевозможными оберегами из крапивы, любистка, барвинка, ивы, конопли, полыни.

7 июля и накануне нельзя одалживать, отдавать или продавать что-нибудь, потому что семья может обеднеть. Также, найдя на дороге чужие вещи или деньги, лучше оставить их на месте, потому забрав их можно попасть в лапы перелесника (мифическое создание, которое принимает облик любимого человека).

В ночь на 7 июля беременным, детям и старикам стоит держаться подальше от воды, потому что водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Интересно, что через Купальский костер нельзя прыгать с кем попало - только с суженым (суженой).

Купальский костер (фото: instagram.com/_king_night_07)

Еще один интересный факт. До недавнего времени наши предки придерживались запрета вкушать ягоды до Ивана Купала. По поверью, детям женщин, которые пренебрегали этим запретом, Матерь Божья откажет на том свете в ягодах, потому что их блюдо матери съели. Поэтому до Купала женщины ягод не употребляли, а уже на праздник готовили много разнообразных блюд с вишнями, земляникой, клубникой, малиной.

Что нужно делать на Ивана Купала

Бытует поверье, что на Ивана Купала удивительным розовым цветом расцветает папоротник. Если человек неожиданно натолкнется на цветок, не ища его нарочно и не надеясь иметь выгоду, то будет иметь счастье, богатство и чудодейственную силу.

Вообще, в ночь на Ивана Купала все растения набирают чудодейственных, лечебных и целебных свойств. Зверобой, чабрец, мяту, мелиссу, тысячелистник, золототысячник и прочее зелье можно сушить на чердаках или хранить в матерчатых мешках в сухом месте. Потом в течение года можно заваривать травяные чаи, которые будут лечить и придадут сил. Кроме того, травами, собранными на Ивана Купала, наши предки "заправляли" скот, чтобы коровы и козочки давали много молока.

Ивана Купала 2019 (фото: РБК-Украина)

7 июля также стоит сходить в баню и первый раз в году попариться свежими березовыми вениками. В "Иванский веник", который якобы обладает магической силой, можно добавить листья папоротника. А лучше сделать его из двенадцати трав, собранных в Купальскую ночь.

Приметы на Ивана Купала

Накануне праздника наши предки наблюдали за погодой и делали предположения относительно будущего урожая.

Если на Ивана будет проса с ложку, то будет и в ложке (то есть хорошо уродит);

Если на Ивана дождь, то орехи будут пустыми и будет их мало.

В особом уходе нуждались пчелы, их подкармливали до Ивана, а дальше они сами будут справляться: "Корми меня до Ивана - сделаю из тебя пана".

Небольшой дождик на Ивана Купала означает благосклонность высших сил, тогда как гроза говорит о том, что небеса гневаются на людей.

Вечером на Ивана Купала необходимо накрыть стол и поужинать всей семьей: такая трапеза укрепляет и сохраняет энергетическое поле рода.

Ивана Купала 2019 приходится на 7 июля (фото: instagram.com/margo_potapenko36)

Купальские песни

Эти обрядовые песни пели на Ивана Купала наши предки.

Заплету віночок, заплету шовковий

на щастя, на долю, на чорнії брови.

Та й пущу віночок на биструю воду

на щастя, на долю, на милого вроду.

Ой полинь, віночку, прудко за водою

на щастя, на долю милого зі мною.

* * *

Наше Купайло з Верби з Верби

А Ти Іване прийди-прийди

Бо як не прийдеш на Купайла

То вийде з Тебе Душа й Пара

Наше Купайло із Гилляки

А Наші Хлопці роззявляки

Бо якби Вони за нас дбали

То б нам Купайло вирубали.

* * *

Ой коли ми Купайлочки діждали,

То ми її русу косу заплітали.

Тепер же ми Купайлочку проведемо,

Ми ж її русу косу розплетемо.

Іванка Червінська - Купальська

Подробнее о традиции и обычаи на Ивана Купала, а также что нужно делать в мистический праздник в соответствии с древними ритуалами - читайте в материале Styler.