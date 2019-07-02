Івана Купала 2019: що категорично не можна робити в цей день

Івана Купала 2019 припадає з 6 на 7 липня, у ніч з суботи на неділю. Традиції українців на це свято дуже багаті. Крім того, існує безліч цікавих прикмет. Що категорично не можна робити у цей день, а що - можна, що потрібно зробити, аби бути щасливим - читайте в матеріалі Styler.

Що не можна робити на Івана Купала

За повір'ям, цієї ночі прокидається уся лісова нечисть, тому багато що було заборонено робити в ці дати. Наші предки старалися не спати у ніч напередодні свята. Вважається, що вночі до хати можуть завітати домовики, водяні, русалки, дідька та інша погань. Окрім того перед Івана Купала будинок обвішували різноманітними оберегами з кропиви, любистку, барвінку, верби, коноплі, полину.

7 липня і напередодні не можна позичати, віддавати чи продавати що-небудь, бо сім’я може збідніти. Також, знайшовши на дорозі чужі речі чи гроші, краще залишити їх на місці, бо забравши їх можна потрапити в лапи перелесника (міфічне створіння, яке приймає вигляд коханої людини).

У ніч на 7 липня вагітним, дітям та старим варто триматися подалі від води, бо водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей.

Цікаво, що через Купальське вогнище не можна стрибати будь із ким - лише з судженим (судженою).

Купальське вогнище (фото: instagram.com/_king_night_07)

Ще один цікавий факт. Донедавна наші предки дотримувалися заборони куштувати ягоди до Івана Купала. За повір’ям, дітям жінок, які нехтували цією забороною, Божа Матір відмовить на тім світі у ягодах, бо начебто їхню страву матері з’їли. Тому до Купала жінки ягід не вживали, а вже на свято готували багато різноманітних страв з вишнями, суницями, полуницями, малиною.

Що треба робити на Івана Купала

Побутує повір’я, що на Івана Купала дивовижним рожевим цвітом розквітає папороть. Якщо людина зненацька натрапить на квітку, не шукаючи її навмисне і не сподіваючись мати зиск, то матиме щастя, багатство і чудодійну силу.

Взагалі, у ніч на Івана Купала усі рослини набирають чарівних, лікувальних та цілющих властивостей. Звіробій, чебрець, м’яту, мелісу, деревій, золототисячник та інше зілля можна сушити на горищах чи зберігати у полотняних торбах у сухому місці. Потім протягом року можна заварювати трав’яні чаї, які лікуватимуть і надаватимуть сил. Крім того, травами, зібраними на Івана Купала, наші предки "заправляли" худобу, щоб корови і кізоньки давали багато молока.

Івана Купала 2019 (фото: РБК-Україна)

7 липня також варто сходити в лазню і перший раз у році попаритися свіжими березовими віниками. У "Іванський віник", який нібито має магічну силу, можна додати листя папороті. А краще зробити його з дванадцяти трав, зібраних в Купальську ніч.

Прикмети на Івана Купала

Напередодні свята наші предки спостерігали за погодою та робили припущення щодо майбутнього врожаю.

Коли на Йвана буде просо з ложку, то буде і в ложці (тобто добре вродить);

Якщо на Івана гроза, то горіхи будуть порожні і буде їх мало.

Особливого догляду потребували бджоли, їх підгодовували до Івана, а далі вони самі давали собі раду: "Годуй мене до Йвана - зроблю з тебе пана".

Невеликий дощик на Івана Купала означає прихильність вищих сил, тоді як гроза говорить про те, що небо гніваються на людей.

Увечері на Івана Купала необхідно накрити стіл і повечеряти всією сім’єю: така трапеза зміцнює і зберігає енергетичне поле роду.

Івана Купала 2019 припадає на 7 липня (фото: instagram.com/margo_potapenko36)

Купальські пісні

Ці обрядові пісні співали на Івана Купала наші предки.

Заплету віночок, заплету шовковий

на щастя, на долю, на чорнії брови.

Та й пущу віночок на биструю воду

на щастя, на долю, на милого вроду.

Ой полинь, віночку, прудко за водою

на щастя, на долю милого зі мною.

* * *

Наше Купайло з Верби з Верби

А Ти Іване прийди-прийди

Бо як не прийдеш на Купайла

То вийде з Тебе Душа й Пара

Наше Купайло із Гилляки

А Наші Хлопці роззявляки

Бо якби Вони за нас дбали

То б нам Купайло вирубали.

* * *

Ой коли ми Купайлочки діждали,

То ми її русу косу заплітали.

Тепер же ми Купайлочку проведемо,

Ми ж її русу косу розплетемо.

Іванка Червінська - Купальська

Детальніше про традиції та звичаї на Івана Купала, а також що потрібно робити в містичне свято згідно з давніми ритуалами - читайте в матеріалі Styler.