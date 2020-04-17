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Иван Маск круглосуточно будет рассказывать украинцам о коронавирусе

STYLERКоронавирус    17.04.2020 - 15:10
Иван Маск круглосуточно будет рассказывать украинцам о коронавирусе
Иван Маск будет рассказывать украинцам о коронавирусе (коллаж: РБК-Украина)

В Украине появился свой Иван Маск, который расскажет нам о коронавирусе

Про коронавирус в Украине теперь будет рассказывать Маск, но не Илон, а Иван. Так зовут чатбота, который с помощью Telegram будет сообщать украинцам достоверную информацию от имени Министерства здравоохранения Украины.

Иван Маск сможет проинформировать нас про:

  • статистику заболеваемости,
  • обновленную информацию о карантинных ограничениях,
  • номера горячей линии,
  • как защитить себя и близких и т. д.

Кроме того Иван Маск: "Советует, как защитить себя и близких. Подсказывает, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавірусною болезнью, согласно протоколам Минздрава", - сказано в сообщении..

Иван Маск круглосуточно будет рассказывать украинцам о коронавирусе

Тот самый Иван Маск, который расскажет о коронавирусе (фото: moz.gov.ua)

В чатботе также можно подписаться на ежедневную рассылку данных о статистике заболеваемости. А со временем возможности Ивана Маска будут расширены.

Чтобы воспользоваться Маском, нужно перейти по ссылке.

Ранее мы писали, что в Украине выздоровело рекордное количество заболевших коронавирусом.

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