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Іван Маск цілодобово буде розповідати українцям про коронавірус

STYLERКоронавірус    17.04.2020 - 15:10
Іван Маск цілодобово буде розповідати українцям про коронавірус
Іван Маск буде розповідати українцям про коронавірус (колаж: РБК-Україна)

В Україні з'явився свій Іван Маск, який розповість нам про коронавірус

Про коронавірус в Україні тепер буде розповідати Маск, але не Ілон, а Іван. Так звуть чатбота, який з допомогою Telegram буде повідомляти українцям достовірну інформацію від імені Міністерства охорони здоров'я України.

Іван Маск зможе проінформувати нас про:

  • статистику захворюваності,
  • оновлену інформацію про карантинні обмеження,
  • номери гарячої лінії,
  • як захистити себе та близьких і т. д.

Крім того Іван Маск: "Радить, як захистити себе й близьких. Підказує, як діяти в різних ситуаціях, пов'язаних з коронавірусною хворобою, згідно з протоколами МОЗ", - сказано в повідомленні.

Іван Маск цілодобово буде розповідати українцям про коронавірус

Той самий Іван Маск, який розповість про коронавірус (фото: moz.gov.ua)

У чатботі також можна підписатися на щоденну розсилку даних про статистику захворюваності. А з часом можливості Івана Маска будуть розширені.

Щоб скористатися Маском, потрібно перейти за посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні видужало рекордна кількість хворих на коронавірус.

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