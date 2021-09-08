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В итальянском учебнике по географии Украину причислили к регионам России: вспыхнул скандал

Автор: Людмила Жукова

Итальянский учебник по географии попал в скандал, причислив регионы Украины к регионам России.

Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства Украины в Италии.

На странице консульства отметили, что случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуацию не остаются никак без внимания Посольства Украины в Италии.

Что случилось на этот раз

На этот раз, в итальянском учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства.

Дело в том, что на карте мира над Украиной, Молдовой, Беларусью написано на итальянском языке "La regione russa", что означает "русский регион". Также Крым территориально на карте показан украинской территорией, а население Крыма посчитано, как население РФ.

Итальянский учебник по географии попал в скандал (facebook.com/ukr.embassy.italy)

В своем официальном обращении в Министерство образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательства вышеупомянутого учебника Посольство настоятельно призывает исправить указанную статью, в свою очередь, предлагая, открытость к сотрудничеству в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации о событиях в Украине.

Как мы ранее писали, украинцы дали оценку советскому периоду в истории страны.

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Италия