В італійському підручнику з географії Україну зарахували до регіонів Росії: спалахнув скандал

На сторінці консульства зазначили, що випадки поширення в італійських підручниках спотвореної інформації про Україну, її історію та актуальну соціально-політичну ситуацію не залишаються ніяк без уваги Посольства України в Італії.

Що сталося цього разу

Цього разу, в італійському підручнику з географії " Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia " авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учнів середньої школи уважні читачі виявили перекручену інформацію про Україну та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави.

Справа в тому, що на карті світу над Україною, Молдовою, Білоруссю написано італійською мовою "La regione russa", що означає "російський регіон". Також Крим територіально на карті показаний українською територією, а населення Криму пораховано, як населення РФ.

Італійський підручник з географії потрапив у скандал (facebook.com/ukr.embassy.italy)

У своєму офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва вищезазначеного підручника Посольство настійно закликає виправити зазначену статтю, своєю чергою, пропонуючи, відкритість до співпраці в контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації про події в Україні.