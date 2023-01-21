Італійський сир Рікота вдома за рецептом Клопотенка: 20 хвилин і 2 інгредієнти

Складники на 900 г - 1 кг сиру:

2 л молока

300 мл вершків 33%

50 мл лимонного соку (сік 1 лимона)

1-2 щіпки солі

Покрокове приготування

Налийте в каструлю молоко і поставте на середній вогонь. Доведіть його до температури 60 градусів, періодично помішуючи. Для цього процесу дуже важливо дотримуватися температурного режиму, так що обов'язково скористайтеся кулінарним термометром.

Додайте до підігрітого молока 300 мл вершків 30% жирності. Вони можуть бути будь-якої температури, з холодильника або кімнатної, спеціально гріти або охолоджувати не потрібно. Після додавання вершків перемішайте суміш.

Додайте до суміші молока і вершків кілька дрібок солі. Продовжуйте підігрівати суміш на середньому вогні та доведіть її до 75 градусів.

Додайте до суміші лимонний сік. Продовжуйте нагрівати суміш, періодично помішуючи, поки вона не досягне температури 90-92 градуси. Цього буде достатньо, щоб молоко згорнулося.

Доводити до кипіння молоко непотрібно. Додайте до суміші трохи лимонної цедри, натертої на дрібній тертці (приблизно 0,5 ст. л.).

Візьміть марлю і застеліть нею сито або друшляк і поставте на каструлю. Злийте туди масу з каструльки. Щоб сир охолов, поставте отриману остиглу масу в холодильник. Зберігати домашню рікоту можна протягом 3-5 днів в марлі у холодильнику.