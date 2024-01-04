Італія проведе виставку про "розквіт" Маріуполя під час окупації РФ: назріває скандал

Більше про виставку

"Маріуполь. Місто-символ народного повстання на Донбасі проти київської хунти, місто-мученик бандитської окупації, що тривала вісім років, сьогодні переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації й став невіддільною його частиною", - йдеться в описі заходу.

Під час виставки планують показувати саме результати "відбудови", проте згадок про те, що Росія зробила з цим містом, немає.

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Варто зазначити, що захід організовують прибічники РФ. На конференції виступлять генеральний консул Російської Федерації Дмитро Штодін, італійський представник Міжнародного руху русофілів Елізео Бертолазі та незалежний журналіст Андреа Лучіді

Останній неодноразово був у Маріуполі та знімав там сюжети з викривленою реальністю.

Анонс виставки пропагандистів (фото: facebook.com/events)

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі hromadske назвав виставку в Модені провокацією.

За його словами, МЗС доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

"На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", - зазначив він.