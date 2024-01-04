Италия проведет выставку о "расцвете" Мариуполя во время оккупации РФ: назревает скандал

В Италии хотят провести выставку, посвященную "расцвету" Мариуполя во время оккупации России. В ходе мероприятия выступит российский консул и журналист Андреа Лучиди, снимавший пропагандистские сюжеты в уничтоженном городе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу организаторов в Facebook.
"Мариуполь. Город-символ народного восстания на Донбассе против киевской хунты, продолжавшийся восемь лет город-мученик бандитской оккупации сегодня переживает стремительный процесс восстановления под эгидой институтов Российской Федерации и стал неотделимой его частью", - говорится в описании мероприятия.
В ходе выставки планируют показывать именно результаты "восстановления", однако упоминаний о том, что Россия сделала с этим городом, нет.
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Следует отметить, что мероприятие организуют сторонники РФ. На конференции выступят генеральный консул Российской Федерации Дмитрий Штодин, итальянский представитель Международного движения русофилов Элизео Бертолази и независимый журналист Андреа Лучиди
Последний не раз был в Мариуполе и снимал там сюжеты с искаженной реальностью.
Анонс выставки пропагандистов (фото: facebook.com/events)
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии hromadske назвал выставку в Модене провокацией.
По его словам, МИД поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.
"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция", - отметил он.
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