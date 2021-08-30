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В Италии трагически погибла украинка: накануне перенесла операцию

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Неаполь, Италия, Понедельник 30 августа 2021 21:48
В Италии трагически погибла украинка: накануне перенесла операцию В Италии погибла 34-летняя украинка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городе Неаполь в Италии 34-летняя украинка трагически погибла. По информации местных изданий, женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы и скончалась на месте от полученных травм.

Детали сообщили в издании ilmattino.it.

Тело 34-летней украинки обнаружили поздно вечером 29 августа на улице Джованни Нинни, возле больницы.

Выяснилось, что несколько дней назад женщине сделали операцию по удалению катаракты в больнице Пеллегрини. Операция прошла успешно и пациентку поместили в офтальмологическое отделение для наблюдения.

Врачи отмечают, что женщина чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась.

Как рассказали соседи по палате, накануне женщина вела себя спокойно и никаких признаков душевной тревоги у нее не наблюдалось, своим соседям по палате на проблемы не жаловалась. Она внезапно подошла к окну, открыла его и спрыгнула вниз.

Полиция Неаполя начала расследование по факту смерти гражданки Украины. Сейчас проводится допрос врачей и других пациентов.

Также ведется поиск родственников погибшей. По предварительной версии полиции, женщина совершила самоубийство. Что могло стать причиной для такого шага – на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье при странных обстоятельствах погибла девушка. Друзья утверждают, что она была беременна.

А также рассказывали о том, что под Черниговом при странных обстоятельствах погибли двое сотрудников IT-компании.

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