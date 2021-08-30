В Італії трагічно загинула українка: напередодні перенесла операцію

У місті Неаполь в Італії 34-річна українка трагічно загинула. За інформацією місцевих видань, жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху лікарні та померла на місці від отриманих травм.

Тіло 34-річної українки виявили пізно ввечері 29 серпня на вулиці Джованні Нінні, біля лікарні.

З'ясувалося, що кілька днів тому жінці зробили операцію з видалення катаракти в лікарні Пеллегріні. Операція пройшла успішно і пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення для спостереження.

Лікарі відзначають, що жінка відчувала себе добре і ні на що не скаржилася.

Як розповіли сусіди по палаті, напередодні жінка поводилася спокійно і ніяких ознак душевної тривоги у неї не спостерігалося, своїм сусідам по палаті на проблеми не скаржилася. Вона раптово підійшла до вікна, відкрила його і зістрибнула вниз.

Поліція Неаполя почала розслідування за фактом смерті громадянки України. Зараз проводиться допит лікарів та інших пацієнтів.

Також ведеться пошук родичів загиблої. За попередньою версією поліції, жінка вчинила самогубство. Що могло стати причиною для такого кроку - на цей момент невідомо.