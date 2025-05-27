Ісус - не людина? Ця теорія вченого може повністю перевернути ваш світ

Уявлення про Ісуса як історичну постать глибоко вкорінене в культурі та релігії. Але деякі дослідники ставлять під сумнів саму суть цієї постаті, висуваючи радикальну гіпотезу: Христос - це метафора галюциногенного гриба, символічний образ у стародавніх обрядах.

У чому полягає теорія науковця і чому він вважає, що Ісус - це гриб, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFLscience .

Коли виникла теорія, що Ісус - це гриб

Наприкінці 1960-х років відомий британський учений зруйнував власну кар’єру, підтримавши, на перший погляд, божевільну ідею. За словами Джона Марко Аллегро - впливового філолога та археолога - Ісус не був реальною людиною. Ісус, на його думку, був... галюциногенним грибом. Так, тепер усе ніби стає на свої місця.

Для одних Біблія - абсолютна істина в усьому. Інші ж розглядають її як збірку алегорій, що не завжди відповідають історичній реальності, але містять глибокі, символічні послання. Протягом століть дослідники ставили під сумнів не лише зміст Святого Письма, а й сам факт існування Ісуса.

Чи справді існувала людина з таким ім’ям? Чи насправді він народився у Віфлеємі, враховуючи суперечності в Євангеліях? І якщо Ісус таки існував - чому його образ так подібний до давніших божеств інших релігій?

Джон Аллегро належав до тих, хто шукав у релігії метафори. І, треба сказати, знайшов доволі екзотичну.

Почалося все з печер

У 1947 році бедуїнські пастухи натрапили в Юдейській пустелі на колекцію глечиків із давніми документами. Сьогодні вони відомі як Сувої Мертвого моря. Ці тексти мали колосальне значення для розуміння історії юдаїзму та християнства, оскільки містили найдавніші відомі версії біблійних книг. Але на момент знахідки сувої були неперекладеними, і їхнє справжнє значення залишалося загадкою.

Тоді на сцену вийшов Аллегро. Він був серед перших учених, яким дозволили розшифровувати ці стародавні тексти. У 1955 році саме він запропонував надіслати Мідний сувій - один із найбільших - до Манчестерського університету, де його змогли розрізати й прочитати.

Після років напруженої праці Аллегро з колегами опублікували свої переклади. У 1958 році він видав дві авторитетні праці: "Сувої Мертвого моря" та "Люди сувоїв Мертвого моря", які й досі мають вплив у колі біблієзнавців.

Гриби, культ і Євангелія

У 1970 році Аллегро публікує скандальну книгу "Священний гриб і хрест", а в 1979 - "Сувої Мертвого моря та християнський міф". У цих роботах він розгортає свою найбільш суперечливу теорію: християнство - це завуальований езотеричний культ, що виник на основі вживання галюциногенних грибів, зокрема червоного мухомора.

На думку Аллегро, Ісус - не історична постать, а метафора дії грибка. Він вважав, що культ есеїв - однієї з єврейських релігійних сект - створив міф про Месію, який насправді був лише образом, сформованим під впливом психотропних речовин. Самі тексти Нового Завіту, за версією Аллегро, є символічним викладом шаманських практик, які згодом були сприйняті як буквальні історії.

Коли євангелісти переписували ці оповіді, вони, нібито, втратили справжній зміст і подали метафори як факти. Таким чином, християнство, за словами Аллегро, стало релігією, побудованою на непорозумінні.

Реакція світу

Очікувано, ідеї Аллегро не знайшли підтримки в академічному середовищі. Його теорії висміювали, його репутацію - знищили. Одні вважали, що він намагався помститися релігійним критикам, які розгромили його ранні праці, інші - що талановитий філолог просто помилився.

Хай там що, але Аллегро залишив по собі слід у науці - хай і суперечливий, як і зміст текстів, які він усе життя намагався розгадати.