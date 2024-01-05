Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

Скільки коштують овочі

За словами Тетяни Попович, рекордсменом зростання ціни стала картопля, яка подорожчала в 3,5 раза, і зараз оптова ціна становить 14-15,5 грн/кг. Буряк та капуста коштують 10-11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж торік.

Морква подешевшала майже у половину - зараз вона коштує 10-11 грн за кг, що на 48% дешевше, ніж у січні минулого року. Цибуля також подешевшала вдвічі й зараз оптова ціна - 11,5-12,5 грн за кг.

Це пояснюється результатом надлишкових обсягів - надвиробництва моркви та цибулі. Стагнуючий попит також вплинув на цінову ситуацію. Підвищення цін на деякі овочі пов'язані з високими витратами на зберігання та транспортування, а також з підвищеними тарифами на електроенергію для виробників та вартістю пального.

Скільки коштували продукти рік тому

Капуста білокачанна - 13 грн/за 1 кг

Картопля - 10 грн/за 1 кг

Цибуля - 35 грн/за 1 кг

Морква - 25 грн/за 1 кг

Буряк - 12 грн/за 1 кг

Лопатка - 162 грн/кг

Ошийок - 197 грн/кг

Ребра -166/кг

В яку суму обійдеться борщ зараз

Ми перевірили ціни в торговельній мережі "Ашан" та з'ясували, скільки зараз коштують продукти, які необхідні для борщу. Варто зазначити, що овочів на 3 л потрібно в середньому від 300 до 500 г

Картопля - від 23 грн/кг

Морква – від 15,9 грн/кг

Цибуля - від 16,9 грн/за кг

Буряк - від 16,6 грн/кг

Капуста – від 14 грн/кг

М'ясо – від 178,9 грн/кг

Томатна паста – від 28 грн за 140 г

Сметана – від 22,9 за 180 г

Олія соняшникова - від 37,20 за 500мл

Ціна борщу у січні 2024 року становитиме близько 220-230 гривень. Якщо ви любитель борщу з грибами чи квасолею або салом та подаєте його з булочками чи хлібом, то ціна пропорційно збільшиться. Рік тому такий же набір ледь сягав 200 гривень.