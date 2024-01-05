Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

Борщовий набір за рік суттєво подорожчав і ціна лише овочів збільшилась у середньому на 20%. Також сильно подорожчала томатна паста та м'ясо, а от соняшникова олія в ціні опустилася.
Яку суму обійдеться зараз набір для борщу, розбиралося РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використано джерела: сайт "Ашан", коментар керівника відділу маркетингу львівського оптового ринку "Шувар" Тетяни Попович для УНІАН, дані Держстату за 2023 рік.
За словами Тетяни Попович, рекордсменом зростання ціни стала картопля, яка подорожчала в 3,5 раза, і зараз оптова ціна становить 14-15,5 грн/кг. Буряк та капуста коштують 10-11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж торік.
Морква подешевшала майже у половину - зараз вона коштує 10-11 грн за кг, що на 48% дешевше, ніж у січні минулого року. Цибуля також подешевшала вдвічі й зараз оптова ціна - 11,5-12,5 грн за кг.
Це пояснюється результатом надлишкових обсягів - надвиробництва моркви та цибулі. Стагнуючий попит також вплинув на цінову ситуацію. Підвищення цін на деякі овочі пов'язані з високими витратами на зберігання та транспортування, а також з підвищеними тарифами на електроенергію для виробників та вартістю пального.
Ми перевірили ціни в торговельній мережі "Ашан" та з'ясували, скільки зараз коштують продукти, які необхідні для борщу. Варто зазначити, що овочів на 3 л потрібно в середньому від 300 до 500 г
Ціна борщу у січні 2024 року становитиме близько 220-230 гривень. Якщо ви любитель борщу з грибами чи квасолею або салом та подаєте його з булочками чи хлібом, то ціна пропорційно збільшиться. Рік тому такий же набір ледь сягав 200 гривень.
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