Історії незламності: музей "Голоси Мирних" представив колекцію до третіх роковин війни

Три роки тому – 24 лютого 2022 року – РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова став на захист життя цивільного населення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд зосередив свою діяльність на всебічній допомозі постраждалим від війни й до сьогодні, поки триває війна, продовжує допомагати найуразливішим категоріям населення. Фонд забезпечує людей продуктами харчування, медикаментами, надає психологічну підтримку, а також допомогу у лікуванні та реабілітації після поранень дорослим та дітям.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає та зберігає історії мирних про війну в Україні. З нагоди третіх роковин початку повномасштабного вторгнення Музей презентував спеціальну колекцію "Три роки незламності: історії українців, яким допоміг Фонд Ріната Ахметова". До збірки увійшло 20 історій людей, які постраждали від війни, та отримали допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

Колекція доступна за посиланням.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова продовжує свою місію - збирати та зберігати історії мирних мешканців України, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею є найбільшим у світі зібранням живих історій про війну в Україні та налічує вже понад 130 тисяч історій.

Розказати свою історію можна на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.