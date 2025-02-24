Истории несокрушимости: музей "Голоса Мирных" представил коллекцию к третьей годовщине войны

Три года назад - 24 февраля 2022 года - РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых дней полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова встал на защиту жизни гражданского населения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд сосредоточил свою деятельность на всесторонней помощи пострадавшим от войны и до сих пор, пока продолжается война, продолжает помогать наиболее уязвимым категориям населения. Фонд обеспечивает людей продуктами питания, медикаментами, оказывает психологическую поддержку, а также помощь в лечении и реабилитации после ранений взрослым и детям.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит истории мирных о войне в Украине. По случаю третьей годовщины начала полномасштабного вторжения Музей презентовал специальную коллекцию "Три года несокрушимости: истории украинцев, которым помог Фонд Рината Ахметова". В сборник вошло 20 историй людей, которые пострадали от войны, и получили помощь от Фонда Рината Ахметова.

Коллекция доступна по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова продолжает свою миссию - собирать и хранить истории мирных жителей Украины, которые стали жертвами или свидетелями войны. Архив Музея является крупнейшим в мире собранием живых историй о войне в Украине и насчитывает уже более 130 тысяч историй.

Рассказать свою историю можно на портале музея, или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.