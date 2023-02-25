Історії з музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова представили у Нью-Йорку

У концерті взяли участь професіонали зі світу кіно, музики й танцю України, США та інших країн світу. Почесними гостями стали поранені українські воїни.

Відеозв’язком до заходу долучилися захисниця "Азовсталі" Пташка, зірка футболу Сергій Кравцов, група BoomBox, мер Маріуполя Вадим Бойченко, а також мер Нью-Йорку, що на Донеччині, Микола Ленко.

Збори від придбаних квитків буде передано на допомогу дітям України, які постраждали від війни, та пораненим захисникам нашої країни.

Відеоролик, представлений музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, розповідає кілька сильних та страшних історій українців, які постраждали від війни.

Ці історії стали частиною архіву музею - архіву історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.