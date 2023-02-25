Истории из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова представили в Нью-Йорке

В концерте приняли участие профессионалы из мира кино, музыки и пляски Украины, США и других стран мира. Почетными гостями стали раненые украинские воины.

Видеосвязью к мероприятию присоединились защитница "Азовстали" Птичка, звезда футбола Сергей Кравцов, группа BoomBox, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, а также мэр Нью-Йорка Донецкой области Николай Ленко.

Собрание от приобретенных билетов будет передано на помощь пострадавшим от войны детям Украины и раненым защитникам нашей страны.

Видеоролик, представленный музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, рассказывает несколько сильных и страшных историй пострадавших от войны украинцев.

Эти истории стали частью архива музея - архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.