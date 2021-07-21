Эта история овдовевших пингвинов тронет вас до слез: встречаются, чтобы утешить друг друга (фото)

Пара малых овдовевших пингвинов из Австралии продолжает до слез умилять людей со всего мира.

Предлагаем вам их историю, которая облетела всю планету, и которая "склеила" много сердец - от Мельбурна до Киева.

Чувственная фотоистория овдовевших пингвинов

Чуть больше года назад фотограф Тобиас Баумгаертнер сфотографировал двух овдовевших пингвинов, которые смотрят на горизонт Мельбурна.

На фотографиях более светлый пингвин - старшая самка, потерявшая своего партнера. Тот, что темнее - младший самец, партнерша которого умерла чуть раньше.

Биологи отследили, что эти маленькие друзья встречаются каждый вечер, чтобы утешить друг друга. Они стоят часами вместе, наблюдая за огнями большого города и волнами океана....

Фото: маленькие пингвины (instagram.com/tobiasvisuals)

Сам Тобиас признается, что после публикации фото он получил тысячи сообщений и комментариев о том, как эти два маленьких пингвины "склеивали разбитые сердца, приносили в жизнь радость, надежду и любовь".

"Они стали символом единения и любви. Любовь - это единственная игра, в которой мы побеждаем даже тогда, когда проигрываем. Времена все еще непростые для многих из нас, поэтому я повторяю: сегодня настоящие счастливчики - те, кто может быть с человеком / людьми, которых они больше всего любят", - написал фотограф в Instagram.

За эти фото, кстати, Баумгаэртнер в свое время получил награду журнала Oceanographic Ocean Photography Awards.



Добавим, что Пингвин малый - самый маленький вид из всех ныне живущих пингвинов. Ареал - побережье южной Австралии и Новой Зеландии, а также близлежащие острова.

Численность популяции малых пингвинов оценивается около 1 миллиона пар. Рост малого пингвина колеблется в пределах 40 см, а вес около 1 кг.