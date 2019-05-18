История моего народа: Джамала эмоционально высказалась о Крыме

Джамала высказалась о репрессиях крымских татар (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала написала пост о Крыме в день памяти жертв репрессий крымских татар

Джамала сделала заявление о Крыме на 75-ю годовщину депортации крымских татар из полуострова. Украинская певица отметила, что каждое 18 мая мечтает, чтобы у нее появились способности остановить время и изменить историю. Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что хотела бы дать людям возможность не делать таких ошибок, или способность увидеть эту трагедию со стороны.

"Этот день для меня всегда болезненный. Как пелось в песне 1944. Для меня это история моего рода, моего народа… День депортации, день смерти, день геноцида крымскотатарского народа. Их убивали, издевались над ними", - заявила певица.

Джамала также отметила, что мы должны помнить об этой ужасной трагедии ради людей, который не понимали за что они умирают и отдают свою жизнь.

Джамала высказалась о репрессиях крымских татар (фото:facebook.com/jamalaofficial)

Она отметила, что сегодня видит слезы на глазах детей, женщин, стариков, мужчин, которых забирают ни за что.

"Мне жаль, что люди не делают выводов. Очень хочется, чтобы мы все помнили, знали об этом дне", - написала Джамала.

Пользователи сети также прокомментировали пост певицы.

Дорогая Джамала, боль вашего народа близок сердцу каждому украинцу! Мы склоняем головы перед мужеством и терпением крымских татар и желаем возвращения на свою землю всех тех, кто вынужден находиться за ее пределами. Пусть никогда не будет подобных трагических страниц в истории вашего народа!

Хотя я украинец, но в советских школах об этом не учили, замалчивали и искажали, поэтому я узнаю об этом все больше и больше с недавних пор. Об этом надо говорить, рассказывать очень громко! Это трагедия не только крымских татар, а всех нормальных людей во всем мире!

С уважением и сочувствием… Крым - это Украина!

Мы помним!

Это наша общая боль… Помним!

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