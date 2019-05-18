Історія мого народу: Джамала емоційно висловилася про Крим

Джамала висловилася про репресії кримських татар (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала написала пост про Крим в день пам'яті жертв репресій кримських татар

Джамала зробила заяву про Крим на 75-ту річницю депортації кримських татар з півострова. Українська співачка зазначила, що кожне 18 травня мріє, щоб у неї з'явилися здібності зупинити час і змінити історію. Про це артистка написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що хотіла б дати людям можливість не робити таких помилок, або здатність побачити цю трагедію з боку.

"Цей день для мене завжди болючий. Як співалося в пісні 1944. Для мене це історія мого роду, мого народу... День депортації, день смерті, день геноциду кримськотатарського народу. Їх вбивали, знущалися над ними", - заявила співачка.

Джамала також зазначила, що ми повинні пам'ятати про цю жахливу трагедію заради людей, які не розуміли за що вони вмирають і віддають своє життя.

Джамала висловилася про репресії кримських татар (фото:facebook.com/jamalaofficial)

Вона зазначила, що сьогодні бачить сльози на очах дітей, жінок, стариків, чоловіків, яких забирають ні за що.

"Мені шкода, що люди не роблять висновків. Дуже хочеться, щоб ми всі пам'ятали, знали про цей день", - написала Джамала.

Користувачі мережі також прокоментували пост співачки.

Дорога Джамала, біль вашого народу близький серцю кожного українця! Ми схиляємо голови перед мужністю і терпінням кримських татар і бажаємо повернення на свою землю всіх тих, хто змушений перебувати за її межами. Нехай ніколи не буде подібних трагічних сторінок в історії вашого народу!

Хоча я українець, але в радянських школах про це не вчили, замовчували і спотворювали, тому я дізнаюся про це все більше і більше з недавніх пір. Про це треба говорити, розповідати дуже голосно! Це трагедія не тільки кримських татар, а всіх нормальних людей в усьому світі!

З повагою і співчуттям... Крим - це Україна!

Ми пам'ятаємо!

Це наша спільна біль... Пам'ятаємо!

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