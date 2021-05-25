История "киборга" из Тернополя до слез растрогала украинцев: в нас плевали и кидали яйцами

По словам бывшего военного, его заставили принимать участие в параде военнопленных в Донецке.

"Люди тогда как раз были. Они кидали в нас яйцами, плевали, копали", - признался он.

Видео, где Ярослава взяли в плен, увидел его отец. Он заявил главарю "ДНР", что готов приехать и сдаться в плен вместо сына.

"Мой сын у тебя, конечно, мне тяжело, отдай его мне, а лучше матери. А я приеду в Донецк", - такие слова говорил тогда отец Ярослава.

Только сейчас воин понял, насколько это невозможно пережить, когда твоего ребенка взяли в плен и он в опасности.

В плену Ярослав пробыл две недели, а потом по возвращению домой его спросили, чего он хочет больше всего из еды. Он попросил жареной картошки.

После войны парень поступил учиться на юриста, так как чувство справедливости не покидало его. Также его хобби можно назвать театр, в котором он играет в качестве актера.

Все время с Ярославом была написанная от руки молитва его матери.

28-летний Ярослав пробыл в плену у боевиков две недели

В комментариях украинцы восхитились историей Ярослава. Его история никого не оставила равнодушным.