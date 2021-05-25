Історія "кіборга" з Тернополя до сліз зворушила українців: у нас плювали і кидали яйцями

За словами колишнього військового, його змусили брати участь у параді військовополонених у Донецьку.

"Люди тоді якраз були. Вони кидали в нас яйцями, плювали, копали", - зізнався він.

Відео, де Ярослава взяли в полон, побачив його батько. Він заявив ватажкові "ДНР", що готовий приїхати і здатися в полон замість сина.

"Мій син у тебе, звичайно, мені важко, віддай його мені, а краще матері. А я приїду в Донецьк", - такі слова говорив тоді батько Ярослава.

Тільки зараз воїн зрозумів, наскільки це неможливо пережити, коли твою дитину взяли в полон і вона в небезпеці.

У полоні Ярослав пробув два тижні, а потім по поверненню додому його запитали, чого він хоче найбільше з їжі. Він попросив смаженої картоплі.

Після війни хлопець поступив вчитися на юриста, через те, що почуття справедливості не покидало його. Також його хобі можна назвати театр, в якому він грає в якості актора.

Весь час з Ярославом була написана від руки молитва його матері.

28-річний Ярослав пробув у полоні у бойовиків два тижні

У коментарях українці захопилися історією Ярослава. Його історія нікого не залишила байдужим.