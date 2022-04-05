История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом

Так, в сети опубликовали фото и рассказ, как во время осмотра города в одной из разбитых частных машин патрульные увидели собаку.

Животное было настолько измучено, что спало прямо на обломках стекла от разбитых окон автомобиля.

Патрульные забрали найденного измученного пса, отвезли его на осмотр к ветеринару. Затем один из правоохранителей решил оставить пса себе.

Вот так выглядит история из Бучи со счастливым концом.