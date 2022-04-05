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История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом

Коллаж РБК-Украина: так выглядит история из Бучи со счастливым концом
Автор: Светлана Мащенко

В нашей украинской Буче, которая стала жертвой россиян, есть и история со счастливым концом. Это - о человечности. О том, как патрульный спас пса, и теперь у него есть верный друг.

Историю из Бучи со счастливым концом смотрите и читайте ниже в материале Styler.

Так, в сети опубликовали фото и рассказ, как во время осмотра города в одной из разбитых частных машин патрульные увидели собаку.

Животное было настолько измучено, что спало прямо на обломках стекла от разбитых окон автомобиля.

Патрульные забрали найденного измученного пса, отвезли его на осмотр к ветеринару. Затем один из правоохранителей решил оставить пса себе.

Вот так выглядит история из Бучи со счастливым концом.

Ранее мы писали, что Википедия исправляет статью о Буче в угоду путинскому режиму.

Также мы публиковали рассказ жителя Бучи, который прошел через пытки.

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Буча