Історик розкрив жахливу таємницю радянської зірки. Ось що насправді вона символізує

Що насправді символізує радянська зірка

"Один із найстрашніших символів людства - це червона комуністична зірка. Комуністи прийняли цю зірку за свою відзнаку у 1918 році. За цим стояв Лев Троцький, а він був окультистом. Саме зірка вкладалася у його систему окультних знаків", - розповідає історик.

Алфьоров додає, що на першому ордені совєтів - ордені червоного прапора, червона зірка була розташована догори дриґом.

Орден червоного прапора (фото: Вікіпедія)

"Це пентаграма - сатанинський знак. І не лише про 1918 рік йдеться. На нагороді до всесоюзної Спартакіади 1932 року, коли у нас геноцид-голодомор був, вони собі гралися у змагання під знаком пентаграми. Але справжнє значення цієї зірки - не лише окультне. Зірка - це п'ять континентів, залиті кров'ю революції", - говорить дослідник.

Червона зірка у сучасності

У сучасності червона зірка є досить розповсюдженою емблемою, як наслідування з радянських часів вона присутня на прапорі Збройних сил Російської Федерації, на емблемах Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил Республіки Казахстан.

Додамо також, що у Латвії і Литві червона зірка є символом тоталітаризму та радянської агресії та заборонена для використання. У Польщі та Естонії розглядали законопроєкти, які б забороняли символи фашизму, комунізму та інші тоталітарні символи, не уточнюючи їх. Але законопроєкти були відхилені як такі, що порушують свободу слова.

Нагадаємо також, що Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" забороняє використання прапорів, символів, зображення або іншої атрибутики, в яких відтворюється поєднання серпа, молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки.