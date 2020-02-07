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Исторический рекорд: температура в Антарктиде достигла пика

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 19:57
Исторический рекорд: температура в Антарктиде достигла пика
Температура в Антарктиде (фото: коллаж РБК-Украина)

Температура в Антарктиде бьет рекорды

Температура в Антарктиде установила новый рекорд, достигнув 18,3 градусов тепла. Это выше, чем предыдущий рекорд на 0,8 градуса, который был зафиксирован в 2015 году.

Самый теплый день в Антарктиде зафиксировала аргентинская база Эсперанса в четверг, 6 февраля. Она находится на Антарктическом полуострове. Ученые отмечают, что Антарктида нагревается, быстрее всех других регионов Земли.

За последние 50 лет температура полуострова увеличилась почти на 3 градуса. При этом практически все ледники региона тают. Об этом сообщает The Guardian.

Специалист по климату в Университете Виктории в Веллингтоне профессор Джеймс Ренвик заявил, что все данные базы Эсперанса должны быть проверены, но он не сомневается в том, что их термометры исправны, и отображают достоверную информацию.

Ренвик также отметил, что высокие температуры в регионе совпадают с с сильными северо-западными ветрами. На новый температурный рекорд вероятней всего повлияло сочетание естественной изменчивости и фонового потепления, которое вызвано парниковыми газами.

Стоит отметить, что самая низкая температура воздуха в Антарктиде, и на Земле, была зафиксирована 21 июля 1983 года. Тогда термометры показали -89,2 градуса.

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