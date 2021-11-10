Відчував стрес: боєць ЗСУ помер, супроводжуючи на батьківщину тіло загиблого на Донбасі побратима
У Полтавській області в місті Пирятин на заправці несподівано помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко. Чоловік супроводжував тіло загиблого на Донбасі побратима на батьківщину у Львівську область.
Про цю трагедію повідомляє заступник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Faceook.
"Це дуже психологічно складна робота - повертати додому загиблих Героїв. Вічна пам'ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині та побратимам. Спочивай з миром, друже, дякую за мужність", - написала Губа.
Геннадій Писаренко (фото: facebook.com/tpguba)
Користувачі мережі також прокоментували цю трагічну новину і висловили свої співчуття.
- Царство небесне. Сил близьким і побратимам. Світла людина. Шкода дуже;
- Боже! Дай сил витримати!
- Царство Небесне! Не витримало серце;
- Дуже шкода... Постійно відчував стрес... Співчуття. Вічна пам'ять і повага! Царство небесне.
- Починали з ним в 2014-му, син його теж служить;
- Геннадій... не віриться, два дні тому тільки з тобою розмовляла... як так??? Я завжди говорила, що це найважча місія... Евакуація 200…
- Шкода молодшого сержанта.
Нагадаємо, помер відомий ветеран Другої світової війни Іван Залужний, онук якого загинув на Донбасі.
Ми також писали про те, що в Києві вбили 36-річного ветерана АТО.