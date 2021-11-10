Відчував стрес: боєць ЗСУ помер, супроводжуючи на батьківщину тіло загиблого на Донбасі побратима

У Полтавській області в місті Пирятин на заправці несподівано помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко. Чоловік супроводжував тіло загиблого на Донбасі побратима на батьківщину у Львівську область.

Про цю трагедію повідомляє заступник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Faceook .

"Це дуже психологічно складна робота - повертати додому загиблих Героїв. Вічна пам'ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині та побратимам. Спочивай з миром, друже, дякую за мужність", - написала Губа.

Геннадій Писаренко (фото: facebook.com/tpguba)

Користувачі мережі також прокоментували цю трагічну новину і висловили свої співчуття.