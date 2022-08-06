Используйте геолокацию смартфона на 100%, чтобы найти близких, авто или потерянный телефон

Где близкие сейчас

Благодаря современным программам, вы имеете возможность видеть, где находятся ваши близкие. Вашему вниманию лучшие программы по трекингу и родительскому контролю:

Glympse

Эта программа - одна из лучших в списке, ведь имеет значительные преимущества по сравнению с другими. А именно, для того, чтобы узнать, где ваш ребенок или родственник, ему не надо скачивать это приложение.

Достаточно отправить текстовую ссылку, которая откроет страницу приложения в браузере, а вам предоставит точные координаты местонахождения человека в реальном времени. Программу можно скачать как на Android, так и на iOS.

Glympse можно не загружать человеку, которого вы ищете (скриншот)

Foursquare Swarm

Это приложение может отслеживать местоположение непрерывно или, когда вам это удобно (во время запуска приложения). Надо отметить простой интерфейс и легкость в пользовании. Также интересной "фишкой" является рейтинг самых посещаемых мест вами или родственниками. Программу можно скачать как на Android, так и на iOS.

Foursquare Swarm имеет удобный интерфейс (скриншот)

Safe 365

В этом приложении можно не только отслеживать местонахождение человека, но и делиться запланированным маршрутом. Самой полезной функцией приложения является "красная кнопка" - использовав ее, приложение сообщит об экстренной ситуации и предоставит информацию о вашем местоположении вашим родственникам.

Единственный минус этой бесплатной программы в том, что она есть только на Android.

Приложение Safe 365 имеет "красную кнопку" (скриншот)

Потерянный телефон

Если вы хотите перестраховаться на случай, если ваш телефон потеряется, эти приложения пригодятся вам.

"Найти устройство"

Это приложение от Google, которое действительно может помочь вам найти потерянный телефон. Благодаря этой программе, вы сможете позвонить на утерянное устройство или же заблокировать. На тот случай, если устройство выключено, вы увидите место, где было последнее включение.

Это действительно необходимое приложение для пользователей Android. Другие приложения на Google Play - неконкурентоспособны, поэтому это - наилучший вариант.

"Найти устройство" - лучший вариант для Android (скриншот)

Для iPhone

Для смартфонов на базе iOS никаких дополнительных приложений не нужно, чтобы найти потерянный телефон. Для "яблок" все предусмотрено с момента регистрации учетной записи в iCloud.

Чтобы найти iPhone, следует использовать iCloud-локатор, который покажет местонахождение вашего телефона.

Поиск утерянного iPhone предусмотрен изначально (скриншот)

Как найти авто с помощью Google Maps

Припарковавшись в незнакомом районе или в другом городе, бывает трудно найти авто после будничных забот. Поэтому попробуйте использовать гугл-карту, ведь это действительно просто:

Откройте Google Maps и включите геопозицию

Нажмите на голубую точку, которая показывает ваше местоположение

Далее нажмите "сохранить место парковки"

Также вы можете добавить фото, чтобы еще быстрее потом найти авто

Когда вам надо будет найти авто, просто нажмите на отмеченную точку на карте

Место парковки может запомнить ваш смартфон (скриншот)

Все гениальное - просто!