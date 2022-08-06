RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Використовуйте геолокацію смартфона на 100%, щоб знайти близьких, авто чи загублений телефон

Геолокація на смартфоні має багато корисних функцій (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Зазвичай користувачі смартфонів використовують геолокацію у виключних випадках. Або тримають її увімкненою постійно, не знаючи нащо воно треба, та як користуватися.

Як корисно використовувати геолокацію на смартфоні - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.

Де близькі зараз

Завдяки сучасним програмам, ви маєте можливість бачити, де знаходяться ваші близькі. До вашої уваги найкращі програми з трекінгу та батьківського контролю:

  • Glympse

Ця програма - одна з найкращих у списку, адже має значні переваги у порівнянні з іншими. А саме, для того, аби дізнатися, де ваша дитина або родич, йому не треба скачувати цей додаток.

Достатньо відправити текстове посилання, яке відкриє сторінку додатку у браузері, а вам надасть точні координати місцеперебування людину у реальному часі. Програму можна завантажити, як на Android, так й на iOS.

Glympse можна не завантажувати людині, яку ви шукаєте (скріншот)

  • Foursquare Swarm

Цей додаток може відстежувати місце знаходження безперервно або, коли вам це зручно (під час запуску додатку). Треба відзначити простий інтерфейс та легкість у користуванні. Також цікавою "фішкою" є рейтинг найвідвідуваніших місць вами або родичами. Програму можна завантажити, як на Android, так й на iOS.

Foursquare Swarm має зручний інтерфейс (скріншот)

  • Safe 365

В цьому додатку можна не тільки відстежувати місцеперебування людини, а й ділитися запланованим маршрутом. Найкориснішою функцією додатку є "червона кнопка" - використавши її, додаток повідомить про екстрену ситуацію та надасть інформацію щодо вашого місцерозташування вашим родичам.

Єдиний мінус цієї безкоштовної програми в тому, що вона є лише на Android.

Додаток Safe 365 має "червону кнопку" (скріншот)

Загублений телефон

Якщо ви хочете перестрахуватися на випадок, якщо ваш телефон загубиться, ці програми стануть вам у пригоді.

  • "Знайти пристрій"

Це програма від компанії Google, яка дійсно може допомогти вам знайти втрачений телефон. Завдяки цій програмі, ви зможете подзвонити на загублений пристрій або ж заблокувати. На той випадок, якщо пристрій вимкнений, ви побачите місце, де він був востаннє увімкнений.

Це дійсно необхідний додаток для користувачів Android. Інші програми на Google Play - неконкурентоспроможні, тому це - найкращій варіант.

"Знайти пристрій" - найкращий варіант для Android (скріншот)

  • Для iPhone

Для смартфонів на базі iOS ніяких додаткових застосунків не треба, аби знайти загублений телефон. Для "яблук" усе передбачено з моменту реєстрації облікового запису в iCloud.

Щоб знайти iPhone, слід використати iCloud-локатор, який покаже місцеперебування вашого телефону.

Пошук загубленого iPhone передбачений від початку (скріншот)

Як знайти авто за допомогою Google Maps

Припаркувавшись у незнайомому районі або в іншому місті, буває важко знайти авто після буденних клопотів. Тому спробуйте використати гугл-мапу, адже це справді просто:

  • Відкрийте Google Maps та увімкніть геопозицію
  • Натисніть на блакитну крапку, яка показує ваше місцезнаходження
  • Далі натисніть "зберегти місце паркування"
  • Також ви можете додати фото, аби ще швидше потім знайти авто
  • Коли вам треба буде знайти авто, просто натисніть на відмічену крапку на мапі

Місце паркування може запам'ятати ваш смартфон (скріншот)

Все геніальне - просто!

Раніше ми писали про 8 шкідливих програм, які ви негайно повинні видалити зі свого Android.

Також читайте, як прочитати видалені повідомлення у WhatsApp.

Читайте РБК-Україна в Google News
техника