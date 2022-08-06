Використовуйте геолокацію смартфона на 100%, щоб знайти близьких, авто чи загублений телефон

Де близькі зараз

Завдяки сучасним програмам, ви маєте можливість бачити, де знаходяться ваші близькі. До вашої уваги найкращі програми з трекінгу та батьківського контролю:

Glympse

Ця програма - одна з найкращих у списку, адже має значні переваги у порівнянні з іншими. А саме, для того, аби дізнатися, де ваша дитина або родич, йому не треба скачувати цей додаток.

Достатньо відправити текстове посилання, яке відкриє сторінку додатку у браузері, а вам надасть точні координати місцеперебування людину у реальному часі. Програму можна завантажити, як на Android, так й на iOS.

Glympse можна не завантажувати людині, яку ви шукаєте (скріншот)

Foursquare Swarm

Цей додаток може відстежувати місце знаходження безперервно або, коли вам це зручно (під час запуску додатку). Треба відзначити простий інтерфейс та легкість у користуванні. Також цікавою "фішкою" є рейтинг найвідвідуваніших місць вами або родичами. Програму можна завантажити, як на Android, так й на iOS.

Foursquare Swarm має зручний інтерфейс (скріншот)

Safe 365

В цьому додатку можна не тільки відстежувати місцеперебування людини, а й ділитися запланованим маршрутом. Найкориснішою функцією додатку є "червона кнопка" - використавши її, додаток повідомить про екстрену ситуацію та надасть інформацію щодо вашого місцерозташування вашим родичам.

Єдиний мінус цієї безкоштовної програми в тому, що вона є лише на Android.

Додаток Safe 365 має "червону кнопку" (скріншот)

Загублений телефон

Якщо ви хочете перестрахуватися на випадок, якщо ваш телефон загубиться, ці програми стануть вам у пригоді.

"Знайти пристрій"

Це програма від компанії Google, яка дійсно може допомогти вам знайти втрачений телефон. Завдяки цій програмі, ви зможете подзвонити на загублений пристрій або ж заблокувати. На той випадок, якщо пристрій вимкнений, ви побачите місце, де він був востаннє увімкнений.

Це дійсно необхідний додаток для користувачів Android. Інші програми на Google Play - неконкурентоспроможні, тому це - найкращій варіант.

"Знайти пристрій" - найкращий варіант для Android (скріншот)

Для iPhone

Для смартфонів на базі iOS ніяких додаткових застосунків не треба, аби знайти загублений телефон. Для "яблук" усе передбачено з моменту реєстрації облікового запису в iCloud.

Щоб знайти iPhone, слід використати iCloud-локатор, який покаже місцеперебування вашого телефону.

Пошук загубленого iPhone передбачений від початку (скріншот)

Як знайти авто за допомогою Google Maps

Припаркувавшись у незнайомому районі або в іншому місті, буває важко знайти авто після буденних клопотів. Тому спробуйте використати гугл-мапу, адже це справді просто:

Відкрийте Google Maps та увімкніть геопозицію

Натисніть на блакитну крапку, яка показує ваше місцезнаходження

Далі натисніть "зберегти місце паркування"

Також ви можете додати фото, аби ще швидше потім знайти авто

Коли вам треба буде знайти авто, просто натисніть на відмічену крапку на мапі

Місце паркування може запам'ятати ваш смартфон (скріншот)

Все геніальне - просто!