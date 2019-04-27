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Використаний шприц: Супрун розповіла, що робити при пораненні

STYLERЖиття    27.04.2019 - 15:51
Використаний шприц: Супрун розповіла, що робити при пораненні
Уляна Супрун розповіла про захист при пораненні використаним шприцом (фото: pixabay.com)

Супрун дала корисні поради про захист при пораненні використаним шприцом

Уляна Супрун дала поради українцям, які випадково поранилися використаним шприцом або голкою. Свої поради в. о міністра охорони здоров'я залишила на своїй сторінці в Faceboook.

Супрун зазначила, що головне це не панікувати і дихати спокійно. Через поранення голкою можуть передаватися ВІЛ, гепатит В і С, герпес, сифіліс та інші інфекції. При цьому шанси зараження патогенами крові з голки дуже низькі.

Ризики зараження залежать від багатьох факторів, включаючи розмір голки, глибину проникнення, кількості крові, що потрапила при пораненні і концентрації в ній вірусу.

Супрун зазначила, що після використання голки, вона рідко містить залишки свіжої крові, а вірус, який міг бути в крові, потрапляє під вплив світла і температури. Тому ризики зараження зменшуються.

Використаний шприц: Супрун розповіла, що робити при пораненні

Уляна Супрун розповіла про захист при пораненні використаним шприцом (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Але в будь-якому разі треба діяти швидко для попередження ризиків зараження. Зробіть наступне:

  • почекайте щоб кровотеча пройшла сама протягом декількох хвилин;
  • промийте рану водою;
  • не намагайтеся очистити рану або відсмоктувати кров;
  • висушіть і заклейте рану пластиром;
  • відправляйтеся в найближчий травмпункт або кабінет довіри, або центр ВІЛ/СНІДу.

Далі лікар оцінить ваші ризики на інфікування і запитає про травму. Якщо з'ясується, що ризиків інфікування немає - ви дійсно зможете перестати хвилюватися.

Якщо ж лікар оцінив ваші ризики як високі, найбільш ймовірно, що вам знадобиться щось з наступного списку:

  • профілактика антибіотиками, щоб уникнути шкірної інфекції;
  • щеплення проти гепатиту В;
  • профілактична терапія ВІЛ;
  • зразки вашої крові можуть бути перевірені на гепатит В, гепатит С або ВІЛ відразу, або після певного часу.

Супрун підкреслила, що обов'язково потрібно дотримуватися всіх інструкцій. Особливо з прийому профілактичних препаратів для запобігання зараження.

Використаний шприц: Супрун розповіла, що робити при пораненні

Уляна Супрун розповіла про захист при пораненні використаним шприцом (скріншот з Facebook)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, чим може бути корисне голодування і як правильно чистити організм від шлаків.

Раніше повідомляло про те, що Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою.

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