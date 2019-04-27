Використаний шприц: Супрун розповіла, що робити при пораненні

Супрун дала корисні поради про захист при пораненні використаним шприцом
Уляна Супрун дала поради українцям, які випадково поранилися використаним шприцом або голкою. Свої поради в. о міністра охорони здоров'я залишила на своїй сторінці в Faceboook.
Супрун зазначила, що головне це не панікувати і дихати спокійно. Через поранення голкою можуть передаватися ВІЛ, гепатит В і С, герпес, сифіліс та інші інфекції. При цьому шанси зараження патогенами крові з голки дуже низькі.
Ризики зараження залежать від багатьох факторів, включаючи розмір голки, глибину проникнення, кількості крові, що потрапила при пораненні і концентрації в ній вірусу.
Супрун зазначила, що після використання голки, вона рідко містить залишки свіжої крові, а вірус, який міг бути в крові, потрапляє під вплив світла і температури. Тому ризики зараження зменшуються.
Уляна Супрун розповіла про захист при пораненні використаним шприцом (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Але в будь-якому разі треба діяти швидко для попередження ризиків зараження. Зробіть наступне:
Далі лікар оцінить ваші ризики на інфікування і запитає про травму. Якщо з'ясується, що ризиків інфікування немає - ви дійсно зможете перестати хвилюватися.
Якщо ж лікар оцінив ваші ризики як високі, найбільш ймовірно, що вам знадобиться щось з наступного списку:
Супрун підкреслила, що обов'язково потрібно дотримуватися всіх інструкцій. Особливо з прийому профілактичних препаратів для запобігання зараження.
Уляна Супрун розповіла про захист при пораненні використаним шприцом (скріншот з Facebook)
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