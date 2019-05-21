Исполин физический и моральный: украинцы о смерти Маркияна Иващишина (фото)

Маркиян Иващишин умер во Львове в возрасте 52 лет. Известный общественный, политический и культурный деятель и предприниматель, который был одним из лидеров "Революции на граните" 1990 года, скончался во вторник, 21 мая, прямо на улице, из-за разрыва тромба.

Иващишин был основателем художественного объединения "Дзига" - культового львовского места. Также Марек, как его называли друзья, был арт-продюсером нескольких художественных проектов и организатором музыкальных фестивалей, соавтором "Львовской газеты" и руководителем радиопроекта "Инициатива Niko FM".

21 мая Маркиян Иващишин шел по улице вместе с другом Андрианом Клещом. Внезапно ему стало плохо, он упал. Медики констатировали смерть.

Маркияна Иващишина похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Фото: Маркиян Иващишин (facebook.com/andriy.sadovyi)

"Легенда революции на граните Марек Иващишин... Сегодня его не стало! Грустно! Еще не высохли чернила на указе Президента Порошенко о его награждении к 30-й годовщине Студенческого братства Львовской политехники..." - написал в сети поэт и политик Владимир Цибулько.

"Маркиян был одним из тех, благодаря которым Львов является Львовом. Боль. Сочувствие друзьям и близким", - говорится в сообщении мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

"Умер Маркиян Иващишин - председатель Студенческого Братства Львова в 90-е, один из организаторов Революции на граните.... Именно от него в августе 90-го года услышал о том, что надо организовывать голодовку... Ушел великан - и физический, и моральный..." - отметил общественный деятель и бизнесмен Олег Наворенський в Facebook.

Фото: Маркиян Иващишин (facebook.com/euromaidanlvivi)

Также пользователи сети отмечают, что Иващишин прилагал большие усилия по превращению украинского субкультуры в культуру, развивая ее институциональный каркас.

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Маркиян Иващишин (фото из открытых соцсетей)

Маркиян Иващишин родился 6 сентября 1966 года во Львове. Занялся общественной деятельностью еще будучи студентом Львовского политеха, откуда его исключили в 1989 году за несдачу зачета, хотя многие называли настоящей причиной то, что он был главой "Студенческого братства".

В 1990-м Иващишин стал одним из руководителей "Революции на граните" - кампании широкомасштабных акций ненасильственной гражданского неповиновения, организованых украинской молодежью. Протесты продолжались с 2 по 17 октября 1990 года в УССР. Стержнем протестных событий была студенческая голодовка в Киеве на площади Октябрьской революции (ныне - Майдане Незалежности). Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которая гарантировала выполнение требований протестующих.

Иващишин был организатором фестивалей, продюсером групп "Клуб Любителей Чая", "Мертвый Пивень", "Dzyga Jazz Quintet", ранних проектов "Океана Ельзи" и Русланы.

Маркиян Иващишин (фото: Alex Zakletsky / life.pravda.com.ua)

Напомним, недавно в Киеве на 67-м году жизни умер украинский политик, бывший министр культуры и советник президента Украины Юрий Богуцкий.

Как сообщалось ранее, 20 мая умер австриец Ники Лауда, который является трехкратным чемпионом Формулы-1.

Также мы писали о том, что в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины. Она родилась во Львове в 1939 году, но во времена Второй мировой войны ее семья вынуждена была покинуть родной город.