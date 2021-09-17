Украинская туристка в Испании захотела сделать селфи на краю обрыва и сорвалась в пропасть

Как произошло событие

Так, 26-летняя украинка хотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.

Очевидцы говорят, девушка взобралась на быльца ради эффектного селфи. Однако, в какой-то миг она потеряла равновесие, сорвалась и упала с утеса, ударившись о камни, в море.

На помощь девушке вызвали экстренные службы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы во время падения.

Украинку эвакуировали в порт Бенидорм. Там была установлена временная палатка, где девушку реанимировали. Затем ее доставили в больницу Аликанте, где она сейчас и находится.

Кроме того, вместе с украинкой находился ее парень.