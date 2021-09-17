Українська туристка в Іспанії захотіла зробити селфі на краю обриву і зірвалася в прірву

Як сталася подія

Так, 26-річна українка хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

Очевидці кажуть, дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить вона втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На допомогу дівчині викликали екстрені служби. Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані і отримала серйозні травми під час падіння.

Українку евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Потім її доправили до лікарні Аліканте, де вона зараз і перебуває.

Окрім того, разом з українкою перебував її хлопець.