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Українська туристка в Іспанії захотіла зробити селфі на краю обриву і зірвалася в прірву

Автор: Тетяна Самарук

В Іспанії постраждала туристка з України, яка впала у прірву, коли робила селфі. Зокрема, дівчина втратила рівновагу і впала у кручі.

Про це пише Murcia Today.

Як сталася подія

Так, 26-річна українка хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

Очевидці кажуть, дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить вона втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На допомогу дівчині викликали екстрені служби. Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані і отримала серйозні травми під час падіння.

Українку евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Потім її доправили до лікарні Аліканте, де вона зараз і перебуває.

Окрім того, разом з українкою перебував її хлопець.

Раніше ми повідомляли, що у Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді.

Також ми писали, що в Індії блискавка вбила 11 людей, коли ті робили селфі.

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Іспанія