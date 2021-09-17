Українська туристка в Іспанії захотіла зробити селфі на краю обриву і зірвалася в прірву
В Іспанії постраждала туристка з України, яка впала у прірву, коли робила селфі. Зокрема, дівчина втратила рівновагу і впала у кручі.
Про це пише Murcia Today.
Як сталася подія
Так, 26-річна українка хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.
Очевидці кажуть, дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить вона втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.
На допомогу дівчині викликали екстрені служби. Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані і отримала серйозні травми під час падіння.
Українку евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Потім її доправили до лікарні Аліканте, де вона зараз і перебуває.
Окрім того, разом з українкою перебував її хлопець.
Раніше ми повідомляли, що у Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді.
Також ми писали, що в Індії блискавка вбила 11 людей, коли ті робили селфі.