ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українська туристка в Іспанії захотіла зробити селфі на краю обриву і зірвалася в прірву

Новость на русском →
Іспанія , П'ятниця 17 вересня 2021 16:33
Українська туристка в Іспанії захотіла зробити селфі на краю обриву і зірвалася в прірву В Іспанії туристка впала у прірву (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Іспанії постраждала туристка з України, яка впала у прірву, коли робила селфі. Зокрема, дівчина втратила рівновагу і впала у кручі.

Про це пише Murcia Today.

Як сталася подія

Так, 26-річна українка хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

Очевидці кажуть, дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить вона втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На допомогу дівчині викликали екстрені служби. Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані і отримала серйозні травми під час падіння.

Українку евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Потім її доправили до лікарні Аліканте, де вона зараз і перебуває.

Окрім того, разом з українкою перебував її хлопець.

Раніше ми повідомляли, що у Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді.

Також ми писали, що в Індії блискавка вбила 11 людей, коли ті робили селфі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
LITE
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник