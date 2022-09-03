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В Испании россиянин напал с матами на украинок и обвинил в фашизме (видео)

В Испании россиянин напал на украинок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Испании россиянин с георгиевской ленточкой напал на украинок с матами, обвинив их в фашизме.

Видео с неадекватом опубликовали в сети.

Детали скандала с россиянином

Инцидент произошел в испанском городе Сан-Себастьян. Две украинки, увидев россиянина возмутились, почему гражданам РФ еще дают визы, и они спокойно ездят по Европе.

В ответ от неадекватного мужчины с георгиевской лентой они получили массу оскорблений и мата.

Россиянин назвал украинок "бандеровками", "хо*лами" и "нацистками".

"Смотри на них, бандеровки. Вместо того, чтобы быть на войне, они сидят дома", - сказал гражданин РФ.

При этом весь разговор он снимал на камеру мобильного телефона. Также россиянин все время перекривливал украинский язык, насмехаясь над ним.

Кстати, страны Европы в ответ на полномасштабную военную агрессию РФ против Украины стали отказывать россиянам во въезде. Ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии. Но судя по всему, некоторые россияне продолжают ездить заграницу и позорно вести себя там.

Напомним, что в Кишиневе россиян не пустили в клуб, и они устроили истерику.

Также перед этим мы показывали видео, как ведут себя россияне в Европе при виде украинцев.

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