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В Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники (фото)

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Барселона, Пятница 16 сентября 2022 11:18
В Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники (фото) В Испании россияне снова показали себя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Испании представители "русского мира" снова отличились. Так, в Барселоне россияне разрисовали своей Z-символикой 1000-летний кафедральный собор.

Об этом факте рассказали в Telegram-канале телеканала "Киев".

Детали ЧП

Так, вандалы разрисовали буквами Z - знаками российских захватчиков - исторические памятники, в частности древнеримскую стену.

"Российские мрази в Испании разрисовали своей Z-символикой 1000-летний кафедральный собор и волонтерский центр помощи украинцам в центре Барселоны", - сказано в сообщении.

В Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники (фото)В Испании россияне изуродовали Z-символикой древние памятники (фото)В Барселоне россияне разрисовали символикой Z старинный собор (фото: t.me/kyivt)

Отмечается, что подобные случаи в Барселоне случались и раньше, особенно в местах, где раздавали помощь украинцам.

Теперь знак Z появился также на античной стене времен Римской империи, построенной между IV и I веками до нашей эры, сейчас это улица Де ла Палья. Также местные жители отмечают, что такие "росписи" замечены на проспекте Параллель и на набережной.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, Латвия ввела ограничения на въезд россия через внешнюю границу ЕС, что ограничит въезд граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами.

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