В Іспанії росіяни розмалювали Z-символікою старовинні монументи (фото)
В Іспанії представники "русского міра" знову відзначилися. Так, у Барселоні росіяни розмалювали Z-символікою 1000-річний кафедральний собор.
Про цей факт розповіли у Telegram-каналі телеканалу "Київ".
Деталі НП
Так, вандали розмалювали літерами Z – знаками російських загарбників – історичні пам'ятки, зокрема давньоримську стіну.
"Російські мразі в Іспанії розмалювали своєю Z-символікою 1000-річний кафедральний собор та волонтерський центр допомоги українцям у центрі Барселони", - йдеться у повідомленні.
У Барселоні росіяни розмалювали символікою старовинного собору Z (фото: t.me/kyivt)
Зазначається, що подібні випадки у Барселоні траплялися і раніше, особливо у місцях, де роздавали допомогу українцям.
Тепер знак Z з'явився також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери, зараз це вулиця Де ла Палья. Також місцеві жителі зазначають, що такі "розписи" помічені на проспекті Паралель та на набережній.
Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ.
Крім того, Латвія запровадила обмеження на в'їзд росія через зовнішній кордон ЄС , що обмежить в'їзд громадян РФ із короткостроковими шенгенськими візами.