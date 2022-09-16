В Іспанії росіяни розмалювали Z-символікою старовинні монументи (фото)

В Іспанії представники "русского міра" знову відзначилися. Так, у Барселоні росіяни розмалювали Z-символікою 1000-річний кафедральний собор.

Про цей факт розповіли у Telegram-каналі телеканалу "Київ".

Деталі НП

Так, вандали розмалювали літерами Z – знаками російських загарбників – історичні пам'ятки, зокрема давньоримську стіну.

"Російські мразі в Іспанії розмалювали своєю Z-символікою 1000-річний кафедральний собор та волонтерський центр допомоги українцям у центрі Барселони", - йдеться у повідомленні.

У Барселоні росіяни розмалювали символікою старовинного собору Z (фото: t.me/kyivt)

Зазначається, що подібні випадки у Барселоні траплялися і раніше, особливо у місцях, де роздавали допомогу українцям.

Тепер знак Z з'явився також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери, зараз це вулиця Де ла Палья. Також місцеві жителі зазначають, що такі "розписи" помічені на проспекті Паралель та на набережній.