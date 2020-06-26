Искусство из под решетки: в музее Гончара открылась выставка картин семьи Порошенков

Картины мировых художников за тюремной решеткой – таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции Порошенко. Директор музея Петр Гончар символично разорвал ленту, которой были опечатаны двери в выставочный зал, и присутствующие увидели, что картины художников с мировыми именами буквально находятся "под арестом", в огражденном пространстве.

"Сальвадора дали здесь нет, но сюрреализма хоть отбавляй", – пошутил пятый президент Петр Порошенко.

Как известно, Государственное бюро расследований в мае открыло дело против Порошенко за то, что он задолго до своей президентской каденции привез в Украину эти художественные произведения. 26 мая семья Порошенко намеревалась открыть для публичного ознакомления эту коллекцию, однако спецназ ГБР силой ворвался в Музей Гончара и без никаких правовых оснований "арестовал" картины.

"Раньше я считал, что должна быть уголовная ответственность, когда тайно вывозят культурные ценности из Украины за границу. И не мог предвидеть, что когда совершенно открыто, с полным таможенным оформлением, с уплатой всех платежей со своего счета, всех налогов завозят в Украину для того, чтобы продемонстрировать украинцам, как велика наша культура, это может вызвать совершенно незаконный, без любого решения суда штурм правоохранительными органами Национального музея Украины", – отметил Порошенко

"К чести судей, я это очень редко говорю, суд не дал им и потом легитимизировать свои незаконные действия. И сегодня надо привлекать к ответственности, увольнять с должностей и сажать в тюрьму тех, кто выполнял незаконные приказы, кто организовывал и кто заказывал акцию, которая состоялась ровно месяц назад, 26 мая. Сегодня 26 июня. Тогда они это сделали на 6 годовщину выборов президента в 2014 году", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент поблагодарил украинских художников, деятелей культуры, искусства и науки, которые поддержали его и выступили против организации политических преследований в Украине.

"Я хочу поблагодарить всех, кто 18 июня пришел на суд, их были десятки тысяч, для того, чтобы остановить произвол власти. Так же как каждый, в том числе, художники делают это теми средствами, которые доступны. Потому что я на суде сказал, что мы не только не боимся, но еще и выступаем, как говорили в советские времена, "с чувством глубокого удовлетворения", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Марина Порошенко поблагодарила директора и весь коллектив Музея Гончара за прекрасную организацию выставки.

"Надеюсь что она станет на будущее началом такой доброй традиции выставлять свои частные коллекции для того чтобы люди видели что есть в Украине насколько она богата своим искусством и культурой, чтобы они гордились достижениями которые есть в Украине. Это будет давать возможность людям знакомиться с искусством мирового и национального уровня", – убеждена Марина Порошенко.

"Я хотел бы завершить тем, с чего начал – большая благодарность украинским художникам, сотни которых меня поддержали в эти времена: музейщиков, певцов, артистов. Для меня это было очень важно: и ваши слова соболезнования в связи с тяжелой утратой, которую понесла наша семья, и слова поддержки, которых сейчас мы очень и очень нуждаемся. Итак, хотите нас поддержать – приходите, посмотрите эту выставку. Вам понравится", – убежден Порошенко.