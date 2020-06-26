Мистецтво з-за ґрат: у музеї Гончара відкрилась виставка картин з родинної колекції Порошенків

Картини світових художників за тюремними ґратами – таким перформансом відкрилась у Музеї Гончара виставка полотен з родинної колекції Порошенків. Директор музею Петро Гончар символічно розірвав стрічку, якою були опечатані двері до виставкової зали, і присутні побачили, що картини художників зі світовими іменами буквально знаходяться "під арештом", у загратованому просторі.

"Сальвадора Далі тут немає, але сюрреалізму хоч відбавляй", – пожартував п‘ятий президент Петро Порошенко.

Як відомо, Державне бюро розслідувань у травні відкрило справу проти Порошенка за те, що він задовго до своєї президентської каденції привіз в Україну ці художні твори. 26 травня родина Порошенків мала намір відкрити для публічного ознайомлення цю колекцію, однак спецназ ДБР силою увірвався в Музеї Гончара і без жодних правових підстав "заарештував" картини.

"Раніше я вважав, що має бути кримінальна відповідальність, коли таємно вивозять культурні цінності з України за кордон. І не міг передбачити, що коли абсолютно відкрито, з повним митним оформленням, зі сплатою всіх платежів зі свого рахунку, всіх податків завозять в Україну для того, щоб продемонструвати українцям, яка велика наша культура, це може викликати абсолютно незаконний, без будь-якого рішення суду штурм правоохоронними органами Національного музею України", – зауважив Порошенко.

"До честі суддів, я це дуже рідко кажу, суд не дав їм і потім легітимізувати свої незаконні дії. І сьогодні треба притягати до відповідальності, звільняти з посад і саджати у в’язницю тих, хто виконував незаконні накази, хто організовував і хто замовляв акцію, яка відбулася рівно місяць тому 26 травня. Сьогодні 26 червня. Тоді вони це зробили на 6 річницю виборів президента у 2014 році", – наголосив Порошенко.

П’ятий президент подякував українським митцям, діячам культури, мистецтва і науки, які підтримали його і виступили проти організації політичних переслідувань в Україні.

"Я хочу подякувати всім, хто 18 червня прийшов на суд, їх були десятки тисяч, для того, щоб зупинити свавілля влади. Так само як кожен, в тому числі, митці роблять це тими засобами, які доступні. Бо я на суді сказав, що ми не тільки їх не боїмося, але ще й виступаємо, як казали в радянські часи, "с чувством глубокого удовлетворения", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Марина Порошенко також подякувала директору та всьому колективу Музею Гончара за чудову організацію виставки.

"Сподіваюся що вона стане на майбутнє початком такої доброї традиції виставляти свої приватні колекції для того щоб люди бачили що є в Україні наскільки вона багата своїм мистецтвом і культурою, щоб вони пишалися надбаннями які є в Україні. Це буде давати можливість людям знайомитися з мистецтвом світового і національного рівня", – переконана Марина Порошенко.

"Я хотів би завершити тим з чого почав – велика подяка українським митцям, сотні яких мене підтримали в ці часи: музейників, співаків, артистів. Для мене це було дуже важливо: і ваші слова співчуття у зв’язку з важкою втратою, яку зазнала наша родина, і слова підтримки, яких зараз ми дуже і дуже потребуємо. Отже, хочете нас підтримати – прийдіть, подивіться цю виставку. Вам сподобається", – переконаний Порошенко.