Когда может исчезнуть коронавирус: украинский врач назвал условие

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может полностью исчезнуть, если перестанет передаваться между людьми. Для этого нужна выработка коллективного иммунитета, но это не означает, что переболеть должны все.

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий говорит, что в некоторых странах совершенно странным образом коронавирус не распространился значительно, а некоторые - накрывает все сильнее и сильнее. Об этом пишет ТСН.

"Относительно мира - тяжело сказать (когда закончится пандемия коронавируса. - Ред.), встает очень большой вопрос. То есть те страны, где пандемии не было, что их ждет в будущем? Очень странная ситуация, ведь есть страны, где количество случаев достаточно мала", - говорит специалист.

Причем даже в том же Китае, откуда и пошел вирус, очень быстро справились с пандемией. Там на сегодня 86 тысяч заболевших на 1,5 миллиарда населения.

"Так же Япония, Сингапур, Тайланд, то есть Азия довольно интересно ведет себя. И если кто-то думает, что Китай всех вакцинировал, то я не знаю, сколько бы времени длиться вакцинация. 1,5 млрд населения, я себе этого не представляю пока", - отметил врач.

А вот некоторые страны, как США например, имеют прирост по 130 тысяч случаев в день. И это пока что не могут объяснить ведущие ученые мира.

Но теоретически коронавирус может исчезнуть, если не будет передаваться, считает Жиравецкий. Ведь вирус не размножается на поверхности, а только внутри человека.

Для этого должно переболеть большинство населения страны. И некоторым повезет, ведь они могут не заразиться вообще.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтвердили коронавирус 13 825 у людей. Среди новых больных 713 детей и 629 медицинских работников.

Отметим, что доктор Комаровский недавно раскритиковал некоторые методы борьбы с коронавирусом.

А вот врач-пульмонолог Светлана Гук из Киева считает, что коронавирус может приобретать хроническую форму.