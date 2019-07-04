Исчезла в поле кукурузы: под Киевом нашли мертвой сотрудницу Верховной Рады

Сотрудница Верховной Рады Антонина Федоровна Шпир исчезла еще 29 июня между селами Вольное и Юровка. 66-летняя женщина вышла из маршрутки Фастов - Юровка и пошла через поле кукурузы в село Деминовка.

Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Рады (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Об исчезновении женщины сообщил ресурс Киев Оперативный в Facebook. Позже в комментариях появились сообщения, что женщину нашли мертвой.

Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Рады (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Антонина Шпир работала гардеробщицей в Верховной Раде. Люди отзываются о ней, как о доброй позитивной женщине. Также в комментариях пишут, что женщина умерла не из-за проблем со здоровьем - она была убита.

Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Рады (скрин: facebook.com)

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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