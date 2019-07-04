Зникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради

Співробітниця Верховної Ради Антоніна Федорівна Шпир зникла ще 29 червня між селами Вільне і Юрівка. 66-річна жінка вийшла з маршрутки Фастів - Юрівка і пішла через поле кукурудзи в село Деминівка.

Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

Про зникнення жінки повідомив ресурс Київ Оперативний в Facebook. Пізніше в коментарях з'явилися повідомлення, що жінку знайшли мертвою.

Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Антоніна Шпир працювала гардеробницею у Верховній Раді. Люди відгукуються про неї, як про добру позитивної жінки. Також у коментарях пишуть, що жінка померла не з-за проблем зі здоров'ям - вона була убита.

Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (скрін: facebook.com)

Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини трагедії.

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