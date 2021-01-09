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В Ирпени люди несколько суток сидят без света: ответственная компания "разводит руками" (видео)

Ирпень, Суббота 09 января 2021 17:55
В Ирпени люди несколько суток сидят без света: ответственная компания "разводит руками" (видео)
Жители Ирпеня более двух суток сидят без электроэнергии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Под Киевом жители Ирпеня более двух суток сидят без электричества. Дело в том, что на Рождество произошло три аварии на линиях поставки электроэнергии, две из которых удалось починить практически сразу же. Третья, по словам ответственной компании, принадлежит застройщику, и поставщик электроэнергии не может вмешиваться в ее ремонт. В результате разъяренные жители Ирпеня вышли на акцию протеста.

По данным городского совета Ирпеня, "блэкаут" продолжается уже двое суток подряд, ряд жилых комплексов до сих пор остается без электроэнергии, передает "ТСН".

Возмущенные жители ЖК рассказывают, что сначала ремонтники обещали все исправить, но потом граждане решили действовать радикально и перекрыли две улицы. В связи с этим полицейским пришлось организовать для автомобилей объезд.

Отмечается, что авария произошла на сразу трех линиях. Две из них вроде бы починили, а с ремонтом последней возникли сложности, поскольку она принадлежит застройщику и поставщик электроэнергии не может вмешиваться в ее ремонт. В свою очередь жители утверждают, что когда-то уже передавали на баланс этот участок и даже платили деньги за это, но в конце концов остались без света и отопления.

В результате забастовки региональный поставщик электроэнергии решил подключиться к ремонтным работам.

Ранее сообщалось, что украинцы будут получать платежки за коммуналку с новой статьей расходов.

Также мы писали о том, что украинцы рассказали об экономии до 40% и объяснили, как платить за газ меньше.

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