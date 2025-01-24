Ірину Білик запідозрили у романі з екс-чоловіком Ані Лорак

54-річну українську співачку Ірину Білик запідозрили у романі з колишнім чоловіком Ані Лорак, 47-річним турецьким підприємцем Муратом Налчаджиоглу.
Детальніше про це дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
На просторах інтернету почало ширитися відео з одного з найдорожчих готелей Києва, в якому проходив захід Мурата Налчаджиоглу.
Розважала публіку Ірина Білик. У ролику, який потрапив у мережу, співачка виконує на сцені пісню "А я пливу у човні", а поряд з нею танцює екс-чоловік запроданки Лорак.
Під час виступу Ірина та Мурат відверто фліртують, тримаються за руки й навіть обіймаються, чим викликали жваве обговорення серед шанувальників.
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Ірина Білик і Мурат (колишній Лорак) здається закрутили романоригінальний звук - shockcontent.ua
За інформацією блогера-пліткаря Богдана Беспалова, бізнесмен після івенту дарував квіти артистці й цілував її.
Все це відбувалося, як повідомив йому хтось з персоналу готелю, на парковці.
Оглядач українського шоу-бізнесу припустив, що саме через Білик був організований захід.
"Навіщо йому роман з Білик? За чутками, з Мурата ліпитимуть політичний проєкт і аудитрія великої зірки чудово вписується, як потенційний електорат. Настільки підлабузничає,що івент своєї компанії, за чутками, він організував спеціально для неї - весь коридор був в портретах Білик", - припустив Беспалов.
@shockcontent.ua На грандіозному івенті, який організував бізнесмен Мурат Налчаджиоглу (колишній чоловік Лорак) для Ірини Білик у найдорожчому київському готелі Реджент Хіл - співачка так загравала з новим залицяльником, що аж забула слова своєї пісні #іринабілик #мурат #анілорак оригінальний звук - shockcontent.ua
Налчаджиоглу здобув популярність після одруження зі співачкою Ані Лорак (Кароліною Куєк), яка родом з України, але проживає в РФ та відома своєю проросійською позицією. Їхній шлюб тривав 10 років і офіційно завершився у 2019 році.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Налчаджиоглу залишився в Києві. Він публічно засудив агресію РФ і заявляв про свою підтримку ЗСУ, зокрема, допомагаючи українській армії.
Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
У березні 2024 року Мурат розлучився зі своєю другою дружиною, українською візажисткою Лілією Реус. Того ж року влітку він завершив стосунки з блогеркою Анастасією Foxy. Зараз бізнесмен не розкриває деталей свого особистого життя.
До слова, раніше Ірина Білик вперше за довгий час показала 9-річного сина Табріза.
Також співачка переклала свій хіт "Нас нет" українською.
При написанні матеріалу використовувалися джерела: TikTok-аканут shockcontent.ua, Telegram-канал Богдана Беспалова.